Serbia: ministro Interno conferma chiusura aeroporto Belgrado a partire da oggi

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha confermato che il traffico presso l'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado sarà "delimitato" a partire da oggi in modo tale che saranno solo consentiti dei voli con permessi speciali. Lo riporta il sito del quotidiano "Telegraf", precisando che la chiusura dell'aeroporto al traffico internazionale sarà approvata dal governo nella seduta odierna. "Cerchiamo di prevenire l'introduzione di ulteriori contagi in Serbia e dare al nostro sistema sanitario abbastanza tempo per difendersi, avere un numero sufficiente di medici e avere medici sani che possano nel lungo periodo proteggerci", ha detto Stefanovic a proposito dell'emergenza coronavirus. Il ministro ha infine precisato che saranno consentiti gli atterraggi degli aerei di esperti che vengono in aiuto al paese. (segue) (Seb)