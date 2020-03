Serbia: ministro Interno conferma chiusura aeroporto Belgrado a partire da oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri la premier serba, Ana Brnabic, nel corso di una conferenza stampa non ha escluso l'ipotesi di una "chiusura ermetica" dei confini. L'affermazione giunge a seguito dell'arrivo negli ultimi giorni di 65 mila serbi residenti all'estero nonostante gli appelli delle autorità a "non tornare" per non rischiare di contagiare la popolazione nel territorio nazionale. La premier ha anche detto che lo stato d'emergenza potrebbe durare "anche 4 mesi" se questo si rendesse necessario per combattere la diffusione del coronavirus. (Seb)