Coronavirus: Leodori, auguri ai papà, festa tutti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai avrei immaginato nella mia vita di dover firmare atti che limitano la libertà delle persone, di una famiglia, di tutti noi". Lo scrive su un post Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Oggi più che mai - spiega nel post - nel giorno in cui si celebra san Giuseppe, da padre e da figlio, il pensiero va alle famiglie divise dal virus, a chi è costretto a video chiamate, a chi sta lottando per la vita, a chi sfiancato da giornate durissime trova un sorriso per il proprio figlio. Ma un pensiero speciale va ai tanti che diventeranno papà nelle prossime settimane nei prossimi mesi: una grande gioia che ci deve ricordare che la Vita è bella e oggi più che mai è un dono. A tutti i papà... resistiamo uniti e rispettiamo le regole. Tutti a casa!", conclude Leodori.(Rer)