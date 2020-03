Coronavirus: Algeria, otto morti e 82 casi confermati

- L'Algeria ha registrato l'ottava morte per coronavirus e dieci nuovi casi confermati, portando a 82 il conteggio totale delle persone affette da Covid-19. Lo ha dichiarato questa mattina il ministero della Sanità in un comunicato stampa. Il governo algerino ha preso nuove misure restrittive per limitare la diffusione del virus, secondo quanto annunciato in un discorso alla nazione dal presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, come la chiusura totale della sua frontiera terrestre con Tunisia, Mauritania e Niger (quelle con Marocco, Libia e Mali erano già chiuse per motivi politici o di sicurezza). Non solo: il capo dello Stato ha vietato i raduni pubblici di persone, tra cui le manifestazioni di protesta. Ciò significa che le marce settimanali (martedì e venerdì) pro-democrazia del movimento Al Hirak dovranno interrompersi. Gli stessi leader della protesta, del resto, avevano lanciato un appello a restare a casa per evitare la diffusione del virus Sars-Cov-2. (Ala)