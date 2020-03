Coronavirus: Di Maio, l'Italia non si ferma e serve coraggio

- L'Italia non si ferma. Lo scrive su Facebook il ministero degli Esteri Luigi Di Maio che chiede a tutti di avere "coraggio. “Scienziati, medici e ricercatori italiani stanno lavorando giorno e notte. E stanno dimostrando, ancora una volta, grande professionalità e competenza. Questa emergenza passerà, ma loro resteranno, resteranno per rendere l’Italia ancora più forte, per renderci sempre più orgogliosi di essere italiani”, aggiunge Di Maio. (Res)