Coronavirus: presidente Fontana, abbiamo bisogno di far invertire i numeri, ancora troppi in giro

- Torna a chiedere alle persone di stare a casa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ospite del programma Circo Massimo su Radio Capital, il governatore ha detto di aspettarsi un ulteriore giro di vite sulle misure anti-contagio, “anche perché - ha spiegato - purtroppo il vero grosso problema è che queste restrizioni, che non sono grandissime, ma che comunque potrebbero avere un significato, non vengono rispettate: ci sono ancora troppe persone che girano, ci sono ancora troppe persone che prendono sotto gamba le limitazioni che sono state imposte e fanno la vita di sempre”. “Noi abbiamo bisogno di nuovi respiratori e qualcosina sta arrivando, ma soprattutto abbiamo bisogno di far invertire i numeri, perché se no, anche se aumentiamo, non riusciremo mai ad aumentare come le necessità”, ha poi aggiunto Fontana. E rispetto al controllo delle celle telefoniche in Lombardia, il governatore ha chiarito che “non c’è il Grande Fratello: si notano soltanto i grandi flussi, non c’è nessuna individuazione, non c’è nessuna possibilità, ma non c’è nessuna volontà. Noi volevamo soltanto capire quanto si muovessero sul territorio le macchine e i cellulari”. (Rem)