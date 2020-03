Sierra Leone: caso sospetto di coronavirus, negato sbarco a quattro turisti giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Sierra Leone hanno impedito a quattro turisti giapponesi di sbarcare all'aeroporto principale della capitale Freetown a causa di un sospetto caso di contagio da coronavirus. Secondo quanto riferito in una nota dall'Autorità per l'aviazione civile della Sierra Leone, il comandante dell'aereo della compagnia Kenya Airways (proveniente dalla capitale della Liberia, Monrovia) a bordo del quale viaggiavano i turisti ha avvisato le autorità aeroportuali che un passeggero che presentava sintomi di infezione da coronavirus, pertanto ai quattro è stato negato lo sbarco per "motivi di salute pubblica". I quattro sono stati quindi imbarcati su un altro volo della Kenya Airways per una destinazione sconosciuta, mentre gli altri passeggeri "sono stati autorizzati a sbarcare e messi in quarantena come richiesto dalle attuali misure precauzionali sanitarie", afferma la nota. Attualmente non ci sono casi confermati di coronavirus in Sierra Leone. (Res)