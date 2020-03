Mafie: Morra (M5s), grazie a sacrificio di don Diana camorra non è più modello culturale vincente in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare Antimafia e senatore del Movimento cinque stelle, Nicola Morra, ricorda la figura di don Peppe Diana, assassinato dalla camorra, nel marzo del 1994, a Casal di Principe. "Il sangue dei martiri per i cristiani antichi portava frutto - osserva il parlamentare su Facebook -. E' quello che è avvenuto con il sacrificio di 'don Peppe', come è tuttora ricordato con affetto da chi l'ha conosciuto personalmente e da chi se l'è sentito accanto attraverso i racconti di familiari, amici e compaesani. Oggi nel casertano ed in Campania - continua l'esponente del M5s - è grazie alla sua testimonianza, al suo sacrificio se la camorra non è più un modello culturale vincente, se tanti giovani e non più giovani sono sempre più schierati sul fronte del rifiuto della violenza, del rispetto dell'altro, dell'accettazione dei valori di democrazia e solidarietà. Con il sorriso, nei cuori ed attraverso elaborazione culturale, e non con la sola repressione, la cultura dell'abbraccio, dell'ascolto, promossa da 'don Peppe', sta vincendo. Forza". (Rin)