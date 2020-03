Bosnia: Fmi, inaccettabile ritiro riserva in valuta estera della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi tentativo di utilizzare le riserve in valuta estera della Banca centrale bosniaca per contrastare gli effetti della pandemia è inaccettabile. Lo ha comunicato oggi l'ufficio di Sarajevo del Fondo monetario internazionale (Fmi) in risposta alle richieste in tal senso del rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", l'Fmi ha comunicato che "la commissione valutaria della Banca centrale ha funzionato bene per più di due decenni, contribuendo a mantenere bassa l'inflazione, alla stabilità finanziaria e alla fiducia nella valuta". (Bos)