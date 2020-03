Sociale: Campidoglio, approvata delibera su Dopo di noi per disabilità gravi (2)

- Nell'ottica di un progetto di vita, il provvedimento prevede che le persone con disabilità grave siano accompagnate e messe nella condizione di poter valutare al meglio la propria condizione, esprimere il proprio punto di vista e prendere decisioni in base a preferenze, interessi e desideri. A partire dal profilo funzionale della persona, dai bisogni e dalle legittime aspettative, rispettando l'autonomia e la capacità di autodeterminazione dei singoli, si vuole così giungere a strutturare un progetto personalizzato e dinamico, articolato nel ventaglio più appropriato per ciascuno di servizi, risorse, possibilità e supporti lungo le diverse fasi della vita. "Roma non si ferma. Stiamo attraverso un momento difficile soprattutto per le persone fragili. È stato però importante mettere a punto questa serie di norme che danno la possibilità ad una persona con disabilità di proseguire il suo cammino di vita anche quando viene a mancare il sostegno della famiglia. Adesso ci dobbiamo concentrare sul 'durante noi'", ha commentato il delegato della sindaca all'Accessibilità universale Andrea Venuto. Il provvedimento si collega al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istituito con la legge 112/2016 e alla normativa regionale di riferimento. Uscirà un apposito avviso pubblico per permettere di fare domanda di accesso al servizio nel 2020. A partire dal 2021, la presentazione delle istanze avverrà dal primo gennaio al 31 maggio di ogni anno. Si potranno invece presentare in qualunque momento e rivestiranno carattere di priorità le domande relative a situazioni di emergenza. (Com)