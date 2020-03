Polonia: vicepremier Gowin, decisione su posticipo elezioni presidenziali ancora da definire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà necessario aspettare ancora un paio di settimane per sapere se le elezioni presidenziali polacche del 10 maggio verranno posticipate. E' quanto dichiarato dal vicepremier e ministro dell'Università e della Ricerca polacco Jaroslaw Gowin, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". "Al momento il governo si sta occupando di molti problemi urgenti e importanti. Faccio appello all'opposizione affinché la smetta di richiamare la nostra attenzione su temi marginali, quale è in questo momento lo spostamento della data delle elezioni", ha dichiarato Gowin. Il vicepremier esprime la speranza che "i politici dell'opposizione si concentrino sulla collaborazione con il governo nella soluzione dei seri problemi economici e sanitari" provocati dall'epidemia di coronavirus. "Uno degli scenari, il più pessimistico, prevede che l'epidemia ci lasci solamente nella primavera dell'anno prossimo. Per questo motivo l'unica posizione responsabile è la seguente: aspettiamo a prendere decisioni, abbiamo ancora un paio di settimane", spiega Gowin. (segue) (Vap)