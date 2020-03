Polonia: vicepremier Gowin, decisione su posticipo elezioni presidenziali ancora da definire (2)

- Nei giorni scorsi il capo dello Stato Andrzej Duda ha spiegato che al momento le autorità polacche non stanno considerando un possibile rinvio delle elezioni presidenziali del prossimo maggio a fronte della diffusione del nuovo coronavirus. "La data delle elezioni è ancora lontana”, ha affermato Duda. “Non è una possibilità che sta venendo discussa, dal momento che attualmente non vediamo la necessità di dichiarare uno Stato d’emergenza: in ogni caso, stiamo monitorando tutti gli sviluppi con estrema attenzione”, ha detto il capo dello Stato, aggiungendo che “prenderemo tutte le decisioni necessarie, ma in maniera ragionevole”. (segue) (Vap)