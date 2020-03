Polonia: vicepremier Gowin, decisione su posticipo elezioni presidenziali ancora da definire (3)

- Le affermazioni di Duda sono state confermate anche dal portavoce del governo, Piotr Muller, all’emittente “Radio Zet”. “Si tratta di una possibilità che non stiamo discutendo per ora: tuttavia, la situazione è molto dinamica e non possiamo prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni”, ha detto il portavoce dell’esecutivo di Varsavia. I partiti di opposizione hanno già da qualche settimana chiesto di valutare uno spostamento della data delle elezioni presidenziali, a fronte della situazione emergenziale nel paese e nel resto del mondo. (Vap)