Coronavirus: Martina (Pd), a Bergamo servono medici e infermieri subito

- Anche l'ex segretario Pd Maurizio Martina in una nota lancia l'allarme sul personale sanitario a Bergamo. “Chi vuole dare una mano ora ci aiuti ad avere subito qui a Bergamo altri medici e infermieri. Non bastano le conferenze stampa e le dirette social, serve personale sanitario aggiuntivo per dare una mano ai tantissimi medico e infermieri stremati da giorni e giorni di durissimo lavoro”, spiega Martina. (com)