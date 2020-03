India: Yes Bank, Anil Ambani ascoltato da agenzia investigativa ministero Finanze (3)

- Yes Bank è la quarta banca privata del paese, con depositi per 2.090 miliardi di rupie (quasi 25,5 miliardi di euro), ma è gravata da ingenti crediti inesigibili e priva di capitali sufficienti a coprire le perdite. La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha assunto il controllo nominando come amministratore straordinario Prashant Kumar, ex direttore finanziario di State Bank of India (Sbi). Il piano della banca centrale prevede un intervento pubblico-privato, con una quota di Sbi del 49 per cento e infusioni di capitale da parte di Housing Development Finance Corp., Icici Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, Idfc First Bank, Bandhan Bank e Federal Bank. L’investimento di Sbi ammonta a cento miliardi di rupie (1,2 miliardi di euro). Il consiglio di amministrazione straordinario si riunirà il 26 marzo. (segue) (Inn)