Coronavirus: Gelmini (FI), Brescia esclusa da agevolazioni fiscali, governo rimedi subito

- “Nel decreto ‘Cura Italia’ il governo prevede agevolazioni fiscali per le attività con domicilio fiscale, sede operativa o legale nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza". Lo ricorda in una nota la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini, osservando che "sono incredibilmente escluse le imprese e le famiglie di Brescia, in questo momento la provincia più colpita dal coronavirus". "L’esecutivo rimedi immediatamente a questo inconcepibile torto e intervenga subito anche l’Agenzia delle Entrare per estendere gli effetti di questa disposizione anche ai cittadini bresciani”, conclude Gelmini. (com)