Croazia: coronavirus, annunciato divieto di ingresso a tutti i cittadini stranieri

- Le autorità croate hanno annunciato oggi la chiusura temporanea delle frontiere a tutti i cittadini stranieri, per contenere la diffusione del Covid-19 nel paese. Lo riferisce il sito di informazione “Index”, aggiungendo che ai cittadini croati sarà consentito di rientrare nel paese purché vengano rispettate le misure stabilite dall’Ufficio nazionale per la sanità pubblica. Stando alle informazioni diffuse, al momento in Croazia ci sono 99 casi confermati di coronavirus. (Zac)