Coronavirus: Pacetti (M5s), stop a strisce blu a Roma, vicini a chi deve andare a lavoro

- Da oggi e fino al tre aprile la sosta sulle strisce blu in tutta Roma sarà gratuita: un provvedimento con cui vogliamo esprimere la vicinanza dell’amministrazione a tutte le persone che ogni giorno si recano al lavoro con la loro auto per garantire i servizi essenziali a tutto il resto della città. Così, in un post su Facebook Giuliano Pacetti, consigliere capitolino del Movimento 5 stelle. "Anche i varchi delle Zone a traffico limitato del centro storico, del Tridente e di Trastevere saranno accessibili sia di giorno che di notte. Voglio ringraziare tutti i romani che stanno tenendo un comportamento corretto. Mi raccomando dobbiamo farlo tutti. Roma ce la farà", conclude Pacetti. (Rer)