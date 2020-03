Polonia: premier Morawiecki, i test per il coronavirus a disposizione sono sufficienti

- I test utili alla rilevazione dei contagi da coronavirus in Polonia sono sufficienti. E' quanto assicurato dal primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, intervistato dall'emittente televisiva "Tvp Info". A proposito della preparazione del sistema sanitario nazionale agli sviluppi dell'epidemia, Morawiecki spiega che non vengono risparmiati sforzi e risorse. "Un numero di contagiati a cinque cifre non sarà per noi un dramma come osserviamo in Spagna, Italia o altri paesi", afferma con sicurezza il premier. Alla sanità sono stati destinati fondi aggiuntivi per 7,5 miliardi di zloty (1,6 miliardi di euro). Ad oggi i test condotti nel paese sono circa 10 mila. "Facciamo tutto il possibile affinché il sistema sanitario polacco sia preparato al meglio a un aumento delle infezioni. I test a disposizione sono assolutamente sufficienti", ha proseguito il premier. (Vap)