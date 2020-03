Emirati: 10,8 milioni di dollari in aiuti agricoli per il Sudan

- L’Abu Dhabi fund for development ha annunciato che il Sudan riceverà 10,8 milioni di dollari in aiuti agricoli, nello specifico in sementi e materiali per il confezionamento di prodotti alimentari. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". Il pacchetto di aiuti fa parte dei tre miliardi stanziati da Emirati Arabi Uniti e Arabia Sauditi per il paese africano.(Res)