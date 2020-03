Coronavirus: Tajani (FI), l'Europa ha agito con colpevole ritardo

- Il Ppe aveva sollevato il caso coronavirus già a metà febbraio, "ma ci guardavano come marziani". Lo ha detto questa mattina Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, parlando a Radio Cusano Tv. "Questa è un'Europa malata dove non c'è solidarietà, c'è egoismo, ognuno pensa per sé. Va attuata una rivoluzione copernicana in tutto il continente. O si cambia oppure il coronavirus ucciderà le istituzioni europee. Quando si combatte contro un nemico così potente bisogna giocare di squadra. Sono contento della solidarietà di Xi Jinping che manda medici e mascherine, però dobbiamo stare attenti che questa solidarietà non si trasformi in dipendenza o un'eccessiva accondiscendenza rispetto al progetto della via della seta con cui la Cina vuole diventare egemone in Europa. I medici cinesi non devono essere il cavallo di troia per far sì che la Cina entri in Italia per restarci. Se devo scegliere tra gli Usa e la Cina io scelgo gli Usa. Restrizioni? Bisogna fare di più e coinvolgere anche i militari di 'Strade sicure' perché gli agenti sul campo non sono sufficienti per far rispettare le regole. Il coronavirus si vince se tutti rispettiamo le regole che ci danno gli scienziati, chi fa finta di andare a fare sport per uscire è un irresponsabile" (segue) (Rin)