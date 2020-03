Coronavirus: Tajani (FI), l'Europa ha agito con colpevole ritardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" di Radio Cusano Tv Italia, sull'emergenza coronavirus, in particolare, Tajani ha detto: "Il vero errore che commettono tutti è quello di agire in grande ritardo. Quando c'è un pericolo bisogna prendere il toro per le corna e agire prima che il nemico ti entri in casa. L'Europa ha agito con colpevole ritardo. L'Ue doveva muoversi prima, quando sollecitavamo un'azione congiunta. Forse pensavano che riguardasse solo l'Italia, i soliti pasticcioni italiani, ma non è così. Certamente gli italiani hanno dato una dimostrazione di forza, dimostrando di saper rispettare le regole, di avere una sanità in grado di affrontare un'emergenza gravissima. Dobbiamo fare in modo che il male non arrivi al meridione dove il sistema sanitario non è come quello del nord. In Europa pure i rigoristi dell'economia si rendono conto che bisogna cambiare e puntare sulla flessibilità. Questa è un'Europa malata dove non c'è solidarietà. Mancano i veri leader che abbiano uno spessore europeo, che abbiano una visione strategica del da farsi, mancano i Berlusconi, i Blair, gli Aznar". (Rin)