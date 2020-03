Libia: ferito leader islamista attivo tra le forze del Gna nelle battaglie di Tripoli

- Il leader islamista libico Ziad Balaam è stato gravemente ferito dopo aver partecipato agli scontri tra le fila del Governo di accordo nazionale (Gna) contro l'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa haftar nella zona a sud di Tripoli. Dopo essere stato colpito, Balaam è stato trasferito in un ospedale di Tripoli con altri feriti delle forze del Gna per ricevere le cure necessarie. Balaam è uno dei leader più importanti dell'organizzazione Ansar al Sharia e uno dei fondatori del Consiglio della Shura dei Mujahideen di Bengasi. La maggior parte dei suoi compagni in Ansar al Sharia e nel Consiglio di Bengasi sono stati uccisi durante la battaglia di Bengasi tra il 2014 e il 2017 vinta dalle forze di Haftar. (Lit)