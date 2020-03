Libia: non si registrano casi di coronavirus nel paese

- Il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie di Tripoli, Badr al Din al Najjar, ha affermato che finora non sono stati registrati casi confermati di nuovo coronavirus in Libia. Il direttore del centro ha sottolineato in un incontro con i sindaci dei comuni libici l'importanza di coordinare le realtà locali con il Centro nazionale per il controllo delle malattie e l'impegno ad attuare i suoi piani per combattere la malattia, in quanto è l'autorità competente che affronta situazioni di emergenza". L'incontro tra le due parti è servito anche per discutere degli "ostacoli che devono affrontare i comuni e come possono essere risolti dal ministero della Salute in termini di preparazione delle capacità necessarie per il lavoro del personale medico e delle squadre di emergenza all'interno di ciascun comune", secondo quanto riporta una dichiarazione ufficiale del Centro di Tripoli. (Lit)