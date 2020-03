Asia: Borse chiudono in ribasso nonostante misure annunciate da Bce, rimbalza il petrolio

- Chiusura in ribasso per le Borse asiatiche nonostante le misure annunciate ieri in tarda serata dalla governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde, mentre rimbalza il petrolio, in leggera ripresa. Da Francoforte è giunta la notizia di un nuovo quantitative easing straordinario da 750 miliardi per cercare di contrastare gli effetti economici provocati dal coronavirus. L’annuncio non ha fermato la flessione dei mercati azionari asiatici, con l'indice Nikkei di Tokyo che ha chiuso in calo di 1,03 punti, attestandosi a 16.552 punti. Positiva, invece, la reazione per quanto concerne i dati sul petrolio: il marchio Wti del Texas è salito del 13 per cento, attestandosi a 23,5 dollari al barile, mentre il Brent, il marchio del greggio del Mare del Nord, è salito del 5 per cento, toccando quota 28,05 dollari. C’è attesa ora per l’apertura delle Borse europee, soprattutto per valutare le reazioni all’annuncio di ieri sera della governatrice Lagarde. (Res)