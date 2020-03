Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente poco o irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in progressivo aumento, in particolare su fascia prealpina, Appennino e Alpi occidentali. Tendente all'attenuazione in serata a partire da ovest. Dal pomeriggio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su Appennino, fascia prealpina, Orobie, in serata possibili anche nella bassa pianura. Neve oltre 1900 metri. Minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo. In pianura intorno a 5°C, massime intorno a 17°C. (Rem)