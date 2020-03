Coronavirus: Salvini, se decreto Cura Italia non cambia non possono chiederci di votare qualcosa che non serve

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a criticate le misure contenute nel decreto Cura Italia varato dall'esecutivo per contrastare le conseguenze economiche del Covid-19. "Prorogare le scadenze fiscali è necessario - ha affermato l'ex ministro dell'Interno, intervenendo a Radio Cusano Campus -. Con alcuni bonus contenuti nel provvedimento come i 100 euro per i lavoratori dipendenti ed i 600 per gli autonomi, non si risolve niente. C'è il problema dei precari, degli stagionali - ha continuato l'ex vicepremier -, delle partite Iva che non viene affrontato. Se è il punto di partenza siamo a disposizione per ragionare, ma se è il punto di arrivo questo decreto non cura. Se il decreto non cambia non possono chiederci di votare qualcosa che non serve. Poi se qualcuno mi convince che è legato all'emergenza economica far uscire 5 mila detenuti prima della fine della pena - ha concluso Salvini -, allora me lo spieghino". (Rin)