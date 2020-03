India: coronavirus, oggi discorso di Modi alla nazione (2)

- Secondo il Consiglio indiano della ricerca medica (Icmr) non ci sono prove di una trasmissione di comunità del virus: tutti i campioni analizzati in modo random, circa mille dal 15 marzo, sono risultati negativi, ha riferito il direttore generale, Balram Bhargava. Il Consiglio per la certificazione di istruzione secondaria Indian Certificate of Secondary Education (Icse) ha rinviato gli esami per le classi X e XII. Il Maharashtra è lo Stato più colpito. Il capo del governo statale, Uddhav Thackeray, si è rivolto ai cittadini esortandoli a non uscire da casa. La capitale, Mumbai, si prepara a ricevere tra oggi e il 31 marzo circa 26 mila indiani di ritorno da paesi del Golfo Persico, in particolare dagli Emirati Arabi Uniti, dal Kuwait, dal Qatar e dall’Oman, che dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. (Inn)