Cina: autorità di Pechino sconsigliano ritorno in patria a connazionali che studiano all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Pechino hanno invitato gli studenti cinesi all'estero a sospendere i loro piani di viaggio in Cina o in altri paesi o regioni durante la pandemia di Covid-19. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha spiegato che, a partire da martedì, 155 casi importati sono stati segnalati in tutta la Cina. Tra questi casi, molti riguardano studenti stranieri che temono di rimanere soli in Europa e negli Stati Uniti a causa del peggioramento dell'epidemia in questi luoghi. Pang Xinghuo, vicedirettore del Centro di controllo delle malattie di Pechino, ha suggerito in una conferenza stampa, che gli studenti cinesi all'estero dovrebbero cercare di evitare viaggi non necessari e sospendere il ritorno o cambiare i piani di viaggio, almeno per il momento, soprattutto quelli con malattie acute o croniche. "Se devono viaggiare, è meglio per loro scegliere voli diretti per ridurre il rischio di infezione durante i trasferimenti e portare materiali protettivi come maschere e disinfettanti", ha osservato Pang. Il funzionario ha anche indicato quattro voli tra Pechino e città straniere che sulla base dei casi confermati mostrerebbero un rischio di infezione relativamente elevato, vale a dire Etihad Airways EY888 tra Pechino e Nagoya; Aeroflot Russian Airlines SU204 tra Mosca e Pechino; Emirates Airlines EK306 tra Dubai e Pechino e Air China CA846 tra Barcellona e Pechino. (segue) (Cip)