Cina: autorità di Pechino sconsigliano ritorno in patria a connazionali che studiano all'estero (2)

- Il Dipartimento dell'organizzazione del comitato comunale del Partito comunista cinese della capitale, ha acconsentito che alcune categorie di persone potranno rimanere presso il loro domicilio a seguire il periodo di isolamento imposto dal governo come tutela contro i casi importati da coronavirus. Il governo municipale aveva precedentemente annunciato che tutte le persone in arrivo in città dall'estero dovevano essere messo in quarantena per 14 giorni in luoghi designati. "Coloro che non sono idonei per la quarantena designata, tra cui persone di età superiore ai 70 anni, minori, donne in gravidanza e pazienti con patologie di base, nonché coloro che hanno una residenza in città e vivono soli, possono richiedere l'osservazione domiciliare", ha spiegato Zhang Ge, vicecapo del Dipartimento. Zhang ha osservato che le domande saranno approvate previa verifica da parte degli operatori della comunità e degli operatori dell'idoneità dei candidati. Il dipartimento ha aggiunto che le persone sotto osservazione domiciliare saranno immediatamente trasferite nei luoghi designati a spese proprie se rifiutano il monitoraggio medico, nascondono o mentono sulle loro condizioni di salute o escono senza permesso. (Cip)