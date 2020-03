Libia: comitato crisi Gna discute gli sviluppi della situazione militare a Tripoli

- Il Comitato di crisi del Governo libico di accordo nazionale (Gna) ha discusso ieri degli sviluppi della situazione militare a Tripoli, alla luce delle continue battaglie tra le forze del Gna e quelle dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar a sud della città. Il Consiglio presidenziale ha dichiarato in una nota ufficiale che il comitato ha discusso nella sua riunione dei “programmi per migliorare la sicurezza a Tripoli e dintorni, nonché lo stato di avanzamento dei lavori nei comitati costituiti per affrontare l'epidemia di coronavirus e i meccanismi di coordinamento tra le autorità, oltre alle misure adottate per migliorare le prestazioni del settore dei servizi". La riunione del comitato a Tripoli è stata presieduta dal primo ministro Fayez al Sarraj e da alcuni funzionari delle istituzioni sovrane di Tripoli come la Banca centrale della Libia e l'Ufficio di revisione contabile. (Lit)