Coronavirus: Salvini, occorre rivedere tutte le regole europee

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "se è questa la solidarietà europea, tutti gli italiani hanno capito cosa si fa a Bruxelles. Quando abbiamo chiesto noi maggiori controlli alle frontiere e magari la chiusura, non andava bene perché eravamo razzisti - ha osservato l'ex ministro dell'Interno, intervenendo a Radio Cusano Campus -. Adesso Germania, Francia e Austria hanno chiuso le frontiere. Se l'Europa è questa, finita l'emergenza virus credo che dovremmo ridiscutere l'intera impalcatura europea e il senso di questa Unione europea che non è molto unione. Se in questi giorni persino il presidente della Repubblica è dovuto intervenire per richiamare ai suoi doveri l'Europa - ha proseguito l'ex vicepremier -, non penso siano diventati tutti leghisti, sovranisti e salviniani. Occorre rivedere tutte le regole europee. Negli anni passati bisognava chiudere gli ospedali perché ce lo chiedeva l'Europa, altrimenti sforavamo il debito. La sanità, la scuola, le caserme, il diritto alla pensione, il taglio delle tasse. E' tutta l'impalcatura che va cambiata. L'emergenza sanitaria - ha concluso Salvini - ci fa capire che dei 'non si può fare' bisogna fregarsene a un certo punto". (Rin)