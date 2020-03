Coronavirus: Salvini, servono medici per far partire l'ospedale di emergenza a Bergamo

- Il segretario della Lega Matteo Salvini si appella ai medici in pensione, per affrontare l'emergenza sanitaria a Bergamo. “Servono donne e uomini di valore per far partire l’ospedale d’emergenza preparato da Protezione civile e Alpini di Bergamo. Mancano i medici. Richiamiamo i pensionati da non più di due anni e i medici in servizio da altre regioni", dichiara Salvini. "Grazie - prosegue il segretario del Carroccio - a chi ha già dato la disponibilità, sappiamo che da alcune regioni ci sono risposte positive: Basilicata, Calabria, Toscana, Sicilia, Trentino Alto Adige hanno già aderito. Ma il tempo è poco e dobbiamo partire subito!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini". (com)