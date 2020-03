Coronavirus: Salvini, provvedimenti più restrittivi? E' il momento di agire

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito a possibili nuovi provvedimenti più restrittivi per fronteggiare il Covid-19, ha lanciato un appello ad agire. "Alcune zone della bergamasca hanno la richiesta della zona rossa da settimane. E' il momento di agire - ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno, intervenendo a Radio Cusano Campus -. Sicuramente misure più stringenti ed efficaci avrebbero aiutato. Questo dal punto di vista sanitario: poi c'è il lato sociale ed economico su cui stiamo lavorando. E' incredibile che domani milioni di italiani siano chiamati a pagare le tasse. In un momento emergenziale - ha continuato l'ex vicepremier - come può lo Stato chiedere che le persone debbano pagare quando probabilmente neanche sono in grado di farlo. Se il governo non proroga la scadenza fiscale di domani, chi non ce la fa non pagherà". (Rin)