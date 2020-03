Coronavirus: Marocco, cinque nuovi casi confermati, 54 in totale

- Cinque nuovi casi confermati di contaminazione da nuovo coronavirus sono stati registrati in Marocco ieri era, portando a 54 il numero totale di casi confermati nel Regno finora. Lo rende noto il ministero della Salute di Rabat. I cinque nuovi casi sono stati confermati presso il laboratorio dell'Institut Pasteur-Maroc e presso il Centro nazionale per l'influenza e i virus respiratori presso l'Istituto di igiene di Rabat, ha affermato il ministero nella nota. Si tratta di persone che hanno frequentato pazienti risultati positivi nella regione di Fez-Meknes, specifica la stessa fonte, rilevando che tutti questi casi sono attualmente sotto assistenza medica presso l'ospedale dove sono trattati in conformità con le misure sanitarie. (Mar)