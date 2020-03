Coronavirus: Salvini, coloro che hanno l'attività chiusa chiedono e meritano garanzie

- Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, "tutti quelli che hanno l'attività chiusa chiedono e meritano garanzie, anche se devo dire che in questo momento l'emergenza è quella sanitaria. Ho fatto il giro d'Italia via whatsapp con tutti i governatori - ha detto l'ex ministro dell'Interno, intervenendo a Radio Cusano Campus -. Oggi la priorità è far partire l'ospedale da campo di Bergamo, che è diventata la frontiera d'Italia e d'Europa. Cercheremo in giro per il mondo medici che possano far partire questa struttura fondamentale". (Rin)