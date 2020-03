Kosovo: spaccato il governo, l'Ldk vuole mozione di sfiducia contro premier Kurti (2)

- "Kurti non desidera nemmeno intraprendere misure che garantiscono solidi rapporti con gli Stati Uniti e i partner europei", ha ribadito Mustafa. Il leader del Ldk è stato esplicito quando ha fatto sapere che il proprio partito ha deciso di "avviare una mozione di sfiducia per rovesciare questo governo, perché noi non desideriamo essere parte di un esecutivo che ha messo a rischio le relazioni con gli Stati Uniti, la sua presenza militare nel nostro territorio, il suo sostegno economico e politico che abbiamo avuto e dobbiamo avere anche in futuro per il riconoscimento dell'indipendenza e per il nostro percorso euro-atlantico", ha detto Mustafa ribadendo che le maggiori divergenze con Kurti riguardano proprio i rapporti con gli Usa che hanno più volte chiesto a Pristina l'abolizione dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia, dal precedente governo dell'ex premier Ramush Haradinaj. (segue) (Kop)