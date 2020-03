Kosovo: spaccato il governo, l'Ldk vuole mozione di sfiducia contro premier Kurti (3)

- "Il nostro paese non potrà avere nessuna prospettiva senza la presenza e l'ulteriore sostegno degli Stati Uniti", ha sottolineato Mustafa, schieratosi a favore dell'abolizione dei dazi alla Serbia, invece che al principio di reciprocità sostenuto da Kurti. Dopo la decisione dell'Ldk di chiedere la mozione di sfiducia, Kurti ha detto che sarebbe ancora in attesa di "vedere quello che faranno di concreto, poi ne risponderò. Adesso il governo deve essere concentrato sulla lotta al coronavirus. Dobbiamo rafforzare le nostre misure, che possono essere straordinarie, ma non necessariamente tali da imporre un stato di emergenza rafforzato", ha detto il premier, ribadendo ancora la sua opposizione alla proposta avanzata dal presidente della Repubblica Hashim Thaci. (segue) (Kop)