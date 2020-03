Egitto: coronavirus, esercito nega di aver dispiegato militari nelle strade per il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce militare egiziano, il colonnello Tamer al Rifae, ha negato quanto diffuso ieri sui social media circa il dispiegamento delle forze dell'esercito per le strade delle città del Paese in vista dell'entrata in vigore del coprifuoco contro il coronavirus. L'ufficiale ha invitato, sul suo account su Facebook, tutti gli utenti dei media e dei social media a non diffondere notizie false e di avere nel portavoce militare l'unica fonte ufficiale di informazioni sulle forze armate. (Res)