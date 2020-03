Corea del Sud: approvate vaste misure di stimolo per le pmi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 21,9 per cento annuo nei primi 10 giorni del mese di marzo. Lo certificano i dati diffusi dalle autorità doganali del paese nella giornata di ieri, anche se la crisi causata dalla propagazione del nuovo coronavirus a livello globale rischia di frenare la ripresa nei prossimi mesi. Tra il primo e il 10 marzo le esportazioni sudcoreane sono ammontate a 13,3 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se la media giornaliera è calata del 2,5 per cento, a 1,78 miliardi di dollari. Il Servizio delle dogane sudcoreano ha sottolineato che il numero di giorni lavorativi nella decade in esame è ammontato a 7,5 quest’anno, contro i 6 dell’anno scorso. Le esportazioni della Corea del Sud hanno superato a gennaio una fase di contrazione durata 14 mesi consecutivi, a causa delle dispute commerciali tra Stati Uniti e Cina e dal calo dei prezzi globali dei semiconduttori. A febbraio le esportazioni del paese sono aumentate complessivamente del 4,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. (segue) (Git)