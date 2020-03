Vietnam: Hanoi scala 23 posizioni nell’Economic Freedom Index

- Il Vietnam ha scalato 29 posizioni nell’Economic Freedom Index, graduatoria che misura “l’impatto della libertà economica e del libero mercato a livello globale”, passando alla 105ma posizione su 180 complessive. Il paese del Sud-est asiatico ha incassato un punteggio di 58,8 punti su 100, 3,5 in più rispetto al 2019. Hanoi si mantiene comunque nell’area “perlopiù non libera” della classifica, sopra il Sudafrica e alle spalle del Ghana. Il balzo in classifica è attribuito alla miglior salute fiscale del paese asiatico: “L’economia vietnamita ha gradualmente scalato la graduatoria delle perlopiù non libere a partire dal 2011. Il consistente aumento del pil negli ultimi cinque anni ha trainato la scalata, grazie soprattutto alla manifattura orientata all’export e al settore della lavorazione”. Il punteggio dei paesi inseriti nell’Economic Freedom Index dipende da 12 variabili suddivise in quattro categorie: stato di diritto, dimensioni del governo, efficienza regolatoria e apertura dei mercati. Il Vietnam ha ottenuto punteggi particolarmente elevati nelle categorie relative all’onere fiscale e all’apertura commerciale. (segue) (Fim)