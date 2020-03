Cina: coronavirus, nessuna nuova infezione registrata a Wuhan nelle ultime 24 ore (2)

- Senza nuovi casi a Wuhan, la Cina continentale ha ridotto a zero l'incremento delle trasmissioni nazionali. Il paese ora sta affrontando le infezioni importate dall'estero, che sono aumentate di 34 nella sola giornata di ieri. "L'azzeramento dei casi di infezione a Wuhan è arrivato prima di quanto precedentemente previsto, ma è ancora troppo presto per abbassare la guardia", ha affermato Zhang Boli, accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria e uno dei maggiori esperti in consulenza sulla lotta epidemica a Hubei. "Il lavoro arduo è ancora in corso mentre la Cina rafforza la sua difesa contro i casi importati dall'estero, tratta migliaia di pazienti ancora in condizioni gravi o critiche e riabilita quelli dimessi dagli ospedali", ha aggiunto Zhang. (Cip)