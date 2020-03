Coronavirus: Singapore, casi contagio aumentano a 313

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Singapore hanno annunciato ieri, 18 marzo, 47 nuovi casi di contagio da coronavirus, che portano il totale delle infezioni accertate nel paese a 313. Si tratta dell’aumento giornaliero dei contagi di maggiore entità sinora registrato nella città-Stato. 33 dei nuovi casi sono “importati”: si tratta di altrettanti residenti di Singapore che hanno contratto il virus all’estero, prima di rientrare nel paese. 19 in particolare sono rientrati dall’Europa, e sei dal Nord America. Altri sette hanno visitato paesi dell’Asean o dell’Asia Orientale. Nove dei nuovi casi di contagio hanno contratto il virus da altri individui infetti a Singapore, mentre per cinque in particolare non è stato ancora possibile individuare l’origine del contagio. Il ministero della Salute di Singapore ha rinnovato l’esortazione a rinviare tutti i viaggi all’estero, ed ha decretato un periodo di isolamento volontario di 14 giorni per chiunque rientri dall’estero. (Fim)