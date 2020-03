Giappone: governo valuta elargizioni in contati e misure stimolo per 276 miliardi di dollari

- Il governo del Giappone ha promesso un vasto pacchetto di misure di stimolo economico per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, descritta da Tokyo come peggiore della crisi finanziaria del 2008. Il ministro dell’Economia, Yasutoshi Nishimura, ha annunciato oggi che il governo sta studiando la distribuzione di contributi in contanti alle famiglie, nell’ambito di un pacchetto di misure di stimolo che potrebbe ammontare a ben 30mila miliardi di yen (276 miliardi di dollari). “Siamo intenzionati a valutare diverse possibilità, inclusa l’entità dei contributi in contanti”, ha spiegato Nishimura a margine di una riunione di Gabinetto a Tokyo. L’ammontare complessivo delle misure allo studio del governo giapponese sarebbe superiore a quello del pacchetto di stimolo approvato lo scorso dicembre, in risposta alle ricadute del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il governo giapponese resta però al centro di polemiche per la risposta alla crisi sul fronte sanitario: secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa giapponese, il paese avrebbe fatto uso sinora di appena un sesto delle sue capacità di diagnosi del nuovo coronavirus. (segue) (Git)