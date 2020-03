Giappone: Olimpiadi, Cio contatta rappresentanti atleti, non valuta posticipo (4)

- Il 69,9 per cento dei cittadini giapponesi è convinto però che le Olimpiadi estive di Tokyo non si terranno come da programma, a causa della pandemia causata dal nuovo coronavirus. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato ieri dall’agenzia di stampa “Kyodo”, ed effettuato telefonicamente nel corso del fine settimana. Per il momento, il governo giapponese prosegue i preparativi, e sostiene di voler tenere le Olimpiadi come da programma, dal 24 luglio al 9 agosto, e le Paralimpiadi dal 25 agosto al 6 settembre. L’opinione dei cittadini giapponesi resta divisa in merito alla gestione della crisi sanitaria da parte del governo conservatore, che però ha recuperato consensi rispetto al picco negativo di febbraio, dal 41 al 49,7 per cento. (segue) (Git)