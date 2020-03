Giappone: indice prezzi al consumo in aumento a febbraio

- L’indice core dei prezzi al consumo in Giappone è aumentato dello 0,6 per cento annuo nel mese di febbraio, mantenendosi però ben al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone. L’indice, che non tiene conto dell’andamento particolarmente volatile dei prezzi di alcuni beni alimentari, ha registrato un aumento per il 38mo mese consecutivo, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. A gennaio l’indice aveva registrato un aumento annuo dello 0,8 per cento. (segue) (Git)