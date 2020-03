Brasile: coronavirus, ministro Energia positivo a secondo test

- Il ministro brasiliano delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nel corso di una conferenza stampa in cui sono state esposte le misure disposte dal governo contro la diffusione del Coronavirus. "Abbiamo anche avuto un test positivo da parte del ministro delle Miniere e dell'Energia, ammiraglio Bento Albuquerque", ha detto Bolsonaro, aggiungendo che il ministro "è in ottimo stato di salute, non presenta sintomi particolari e osserverà l'isolamento a Rio de Janeiro, da dove continuerà a dirigere il ministero in videoconferenza". In precedenza il ministro dell'Ufficio di sicurezza istituzionale brasiliano (Gsi), Augusto Heleno, aveva reso noto di essere risultato positivo al coronavirus. Sia Heleno che Albuquerque si erano sottoposti ad un secondo esame di controllo, così come vuole la prassi stabilita dalle autorità sanitarie locali, assieme a diversi altri ministri ed allo stesso presidente Bolsonaro, quest'ultimo risultato negativo. Ad oggi, sono 17 i membri del governo Bolsonaro risultati positivi al test. (segue) (Brb)