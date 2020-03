Brasile: coronavirus, ministro Energia positivo a secondo test (3)

- La notizia aveva per qualche ora allarmato anche l'opinione pubblica statunitense, visto la cena che Bolsonaro e il suo staff avevano sostenuto con il presidente Usa Donald Trump, nella residenza di Mar-a-Lago. L'inquilino della Casa Bianca aveva in un primo momento fatto sapere di non essere preoccupato. Successivamente si è sottoposto al test, con esito negativo. Heleno ha 72 anni, ed è per questo considerato nel gruppo più sensibili alla Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. Secondo l'agenda ufficiale del governo, Heleno ha partecipato ad almeno tre incontri con il presidente Jair Bolsonaro solo nella giornata di ieri. Uno da solo e altri due insieme ad altri ministri. (segue) (Brb)