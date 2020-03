Coronavirus: Guerini agli alpini, grazie per vostro prezioso contributo

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha telefonato oggi al presidente dell'Associazione nazionale Alpini (Ana), Sebastiano Favaro, per ringraziarlo dell'importante contributo che l'associazione sta apportando in questo momento di emergenza nazionale. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Difesa. In particolare, il ministro ha sottolineato la tempestività dello spiegamento di un ospedale da campo dell'Ana a Bergamo, molto importante per quella realtà, e il supporto di tutti i volontari sanitari dell'Associazione. Il ministero sottolinea che la disponibilita dell'Ana è stata manifestata fin dall'inizio dell'emergenza, attraverso l'attività svolta negli aeroporti con il controllo della temperatura con termoscanner. "Ancora una volta l'Ana ha dimostrato grande disponibilità, ai loro volontari e a tutti quelli che stanno dando una grande mano a fronteggiare l'emergenza nel paese rivolgo il mio più sentito ringraziamento" ha dichiarato Guerini.(Com)