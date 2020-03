Brasile: il presidente della Camera Davi Alcolumbre positivo coronavirus (3)

- Almeno 17 componenti del governo brasiliano sono già risultati positivo al coronavirus. L'ultimo in ordine di tempi a rendere noto di aver contratto il Covid-19 è stato oggi il ministro brasiliano delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque. E' stato lo stesso presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nel corso di una conferenza stampa in cui sono state esposte le misure disposte dal governo contro la diffusione del Coronavirus a darne notizia. "Abbiamo anche avuto un test positivo da parte del ministro delle Miniere e dell'Energia, ammiraglio Bento Albuquerque", ha detto Bolsonaro, aggiungendo che il ministro "è in ottimo stato di salute, non presenta sintomi particolari e osserverà l'isolamento a Rio de Janeiro, da dove continuerà a dirigere il ministero in videoconferenza". (segue) (Brb)